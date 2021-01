San Leucio del Sannio | screening gratuito anti Covid – 19

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(BN) – Il Comune di Sandelinforma i propri Cittadini che è stato programmato un percorso diper l’effettuazione gratuita di tamponigenici atti ad individuare eventuali contagi da-19. Da martedì 12 gennaio 2021 fino a venerdì 12 febbraio presso il Centro Delta sito in Apollosa alla S.S. Appia km 256 saranno disponibili 500 tamponi gratuiti per i cittadini sanleuciani. Per ogni nucleo familiare (ovvero stato di famiglia) saranno prenotabili 3 tamponi gratis. Per accedere al testi cittadini dovranno ritirare presso il Comune di Sandel– Ufficio del Sindaco, il tagliando da presentare al Centro Delta al fine di ...