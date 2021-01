Sali da bagno invernali | emollienti e rilassanti | ricette fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 gennaio 2021) Idasono perfetti per uncaldo, rilassante e purificante. Approfondiamo insieme qualisi possono realizzare fai da te! Come abbiamo anticipato, idaaiutano a rilassare sia il corpo che la mente, grazie alla loro profumazione e alle proprietà benefiche che contengono. L’ideale è di realizzarli in casa e con prodotti naturali, evitando così qualsiasi sostanza chimica o tossica che può danneggiare l’organismo. In questo periodo così freddo, non c’è niente di più bello che optare per, con fragranze dolci e delicate. credit foto Prima di cominciare, per ogni ricetta che vi presentiamo vi consigliamo di utilizzare il sale rosa dell’Himalaya, il sale di Epsom o il sale del Mar ...