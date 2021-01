Sainz: “La Ferrari è come il Real Madrid” (Di sabato 9 gennaio 2021) Continuano le dichiarazioni d’amore di Carlos Sainz verso la Ferrari. Lo spagnolo, intervistato da AS, non ha perso occasione per celebrare la scuderia italiana paragonandola al Real Madrid, squadra di calcio spagnola di cui è tifoso. Sainz: “Nessuna esitazione” Sainz si appresta a disputare la sua prima stagione in F1 con la Ferrari. Il pilota spagnolo, dopo due stagioni in McLaren, affiancherà Charles Leclerc nell’anno di rinascita della scuderia di Maranello. Queste le parole del pilota: “Quando bussa alla porta la miglior squadra della storia, non puoi avere esitazione. La Ferrari è come il Real Madrid, la McLaren è come il Barcellona: entrambe lavorano per battere la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Continuano le dichiarazioni d’amore di Carlosverso la. Lo spagnolo, intervistato da AS, non ha perso occasione per celebrare la scuderia italiana paragonandola al, squadra di calcio spagnola di cui è tifoso.: “Nessuna esitazione”si appresta a disputare la sua prima stagione in F1 con la. Il pilota spagnolo, dopo due stagioni in McLaren, affiancherà Charles Leclerc nell’anno di rinascita della scuderia di Maranello. Queste le parole del pilota: “Quando bussa alla porta la miglior squadra della storia, non puoi avere esitazione. Lail, la McLaren èil Barcellona: entrambe lavorano per battere la ...

