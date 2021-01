Sabrina Salerno, uno sguardo che incanta: ma l’occhio cade proprio lì – FOTO (Di sabato 9 gennaio 2021) La cantante Sabrina Salerno pubblica un’altra FOTO che incanta i suoi fan. Lo scatto esalta le forme della genovese che non rinuncia al fitness. La cantante, Sabrina Salerno, debutta nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 gennaio 2021) La cantantepubblica un’altrachei suoi fan. Lo scatto esalta le forme della genovese che non rinuncia al fitness. La cantante,, debutta nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

maxcomper : Il mio proposito per il 2021 è vedere dal vivo Sabrina Salerno per verificare se è così straordinariamente figa come appare in foto. - AntonioAsdente : Sabrina Salerno che si sbottona la giacca e mostra un bikini mozzafiato ai suoi concittadini! ???? - carmenmirandaib : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 1991 ?? Sabrina Salerno & Jo Squillo ?? “Siamo donne” ?? 13^ ?? // - SanremoArchivio : ?? SANREMO 1991 ?? Sabrina Salerno & Jo Squillo ?? “Siamo donne” ?? 13^ ?? // - StefanoPutinati : @MarcoStac Ehhhh vediamo. Spesso declinato in altro modo viene indirizzato come invito a ruspanti bellezze come Sa… -