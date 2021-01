Sabrina Ferilli | sempre stupenda ma quasi irriconoscibile in questo scatto da ragazzina

Leggi su altranotizia

(Di sabato 9 gennaio 2021)era solo unain questa foto postata da una delle fanpage di Instagram:, com’è cambiata?, una delle attrici più amate dagli italiane, è stata anche una delle showgirl più belle di. Romana e sfegatata tifosa della Roma, in molti ricordano ancora quando presenziava allo stadio per supportare la ‘Magica’ anche nei derby contro la Lazio. Erano gli anni dello scudetto giallorosso. Al di là della sua passione per il calcio e per la sua squadra del cuore,stata un personaggio molto semplice e naturale. Ha recitato, tra gli altri, anche in La Grande Bellezza, film di ...