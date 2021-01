Rugby | Pro 14 | le Zebre concedono il bis | battuta Treviso

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) Due su due per lenei derby celtici contro la Benetton. La sfida di oggi a Parma del Guinness Pro 14 vede due squadre che si sfidano con grande equilibrio, ma è nel finale che i padroni di casa accelerano il ritmo e riescono a rimontare, superare e portare a casa la vittoria. Inizia in attacco la squadra di casa, che subito cerca di alzare i ritmi del match. Non concretizzano lee dopo 5 minutisi affaccia nella metà campo bianconera con una bella e prolungata azione, ma ancora una volta sono le difese ad avere la meglio. Sono comunque lea fare la partita, con un maggior possesso in questa prima parte del match, anche se faticano a guadagnare territorio. Così il secondo possesso per la Benetton porta ai primi punti, con un fallo all’interno dei 22 e Paolo Garbisi che ...