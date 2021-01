Rovella | “L’anno prossimo vorrei rimanere al Genoa | devo maturare ancora”

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) Nicolò, centrocampista del, si è raccontato in un’intervista su Sportweek. “Ho sempre fatto il centrocampista, ogni tanto il trequartista quando ero piccolo. In questo momento meglio mezzala, ho più libertà per spingermi in attacco” spiega il calciatore, che come suo pregio sceglie “la personalità. Le idee di gioco quando ho la palla tra i piedi. L’aggressività”. Sui difetti invece,rivela: “Perdo le staffe facilmente. Sono troppo irruente e commetto errori ingenui, vedi il rigore provocato contro la Juve. Spero sia solo un problema di età.irrobustirmi fisicamente, ma non credo possa definirsi un difetto“., che interessa anche alla Juventus, ha poi parlato del futuro e di dove si vede: “Ti dico ...