Rosa Perrotta parla della crisi con Pietro: “Stiamo ritrovando la nostra serenità” (Di sabato 9 gennaio 2021) Sta tornando il sereno tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo un periodo di crisi stanno ritrovando il loro equilibrio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate nate qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due nell’ultimo periodo hanno affrontato qualche problema di coppia, sembra però che tra loro stia pian piano tornando il sereno. Tramite alcune Instagram Stories l’ex tronista è tornata a parlare della sua crisi con Pietro dicendo: “Siamo tornati a casa e sta riprendendo la nostra vita”. In questo loro periodo di crisi sono state dette molte ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 gennaio 2021) Sta tornando il sereno traTartaglione, dopo un periodo distannoil loro equilibrioTartaglione sono una delle coppie più amate nate qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due nell’ultimo periodo hanno affrontato qualche problema di coppia, sembra però che tra loro stia pian piano tornando il sereno. Tramite alcune Instagram Stories l’ex tronista è tornata aresuacondicendo: “Siamo tornati a casa e sta riprendendo lavita”. In questo loro periodo disono state dette molte ...

