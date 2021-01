Roma. Val Melaina, discarica a cielo aperto accanto al mercato: residenti furiosi (Di sabato 9 gennaio 2021) Una vera e propria discarica a cielo aperto è quella che si presenta a pochi passi dal mercato di Val Melaina, all’interno del parcheggio. Rifiuti di ogni tipo, anche speciali e inquinanti, invadono gli spazi destinati alle auto, in via Giovanni Conti, nel III Municipio. “Questa è la situazione che si presenta agli occhi dei residenti del popoloso quartiere di Val Melaina“, scrive Lucio Parlavecchio sulla pagina Facebook Reporter Montesacro, dove sono riportate le foto che dimostrano lo stato di degrado dell’area, “Un’immensa discarica abusiva si è formata negli ultimi mesi per via di sversamenti illeciti di rifiuti all’interno del parcheggio del mercato di Val Melaina. Varie e vane sono state le segnalazioni dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) Una vera e propriaè quella che si presenta a pochi passi daldi Val, all’interno del parcheggio. Rifiuti di ogni tipo, anche speciali e inquinanti, invadono gli spazi destinati alle auto, in via Giovanni Conti, nel III Municipio. “Questa è la situazione che si presenta agli occhi deidel popoloso quartiere di Val“, scrive Lucio Parlavecchio sulla pagina Facebook Reporter Montesacro, dove sono riportate le foto che dimostrano lo stato di degrado dell’area, “Un’immensaabusiva si è formata negli ultimi mesi per via di sversamenti illeciti di rifiuti all’interno del parcheggio deldi Val. Varie e vane sono state le segnalazioni dei ...

