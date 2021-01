Roma, tentano la rapina e minacciano la vittima davanti al figlio: ‘Se chiami la polizia ti veniamo a prendere a casa’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Tre uomini e una donna volevano impadronirsi di un furgone, ma sono state prontamente arrestate dalla polizia di Stato sulla Flaminia nei pressi di via Due Ponti. Ad allertare le forze dell’ordine è stata la vittima che aveva trovato i 4, dopo aver accompagnato il figlio agli allenamenti di calcio, intenti ad armeggiare con strumenti atti allo scasso sulla serratura posteriore del furgone. Sebbene gli stessi abbiano al suo accorrere desistito, vistisi impossibilitati a proseguire nel loro intento lo hanno minacciato, alla presenza del figlio ”Non provare a chiamare la polizia sennò ti vengo a prendere a casa, ho preso la targa del tuo furgone”. L’uomo tuttavia è riuscito a rifugiarsi all’interno dell’abitacolo e a comporre il 112 NUE. Arrivati immediatamente sul posto gli agenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) Tre uomini e una donna volevano impadronirsi di un furgone, ma sono state prontamente arrestate dalladi Stato sulla Flaminia nei pressi di via Due Ponti. Ad allertare le forze dell’ordine è stata lache aveva trovato i 4, dopo aver accompagnato ilagli allenamenti di calcio, intenti ad armeggiare con strumenti atti allo scasso sulla serratura posteriore del furgone. Sebbene gli stessi abbiano al suo accorrere desistito, vistisi impossibilitati a proseguire nel loro intento lo hanno minacciato, alla presenza del”Non provare a chiamare lasennò ti vengo aa casa, ho preso la targa del tuo furgone”. L’uomo tuttavia è riuscito a rifugiarsi all’interno dell’abitacolo e a comporre il 112 NUE. Arrivati immediatamente sul posto gli agenti del ...

