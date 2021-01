Roma-Inter, l’anteprima del match: è sfida al secondo posto, Dzeko e Mkhitaryan affrontano il gigante Lukaku (Di sabato 9 gennaio 2021) La sfida tra Roma e Inter darà indicazioni importanti sul prosieguo del campionato di Serie A.La rivalità, il prestigio, ma soprattutto il risultato saranno le colonne portanti di un match già dal peso specifico e spettacolare non indifferente. La compagine capitolina e quella milanese si stanno rendendo protagoniste di un inizio di stagione quasi impeccabile, con il secondo posto della classifica che - dovessero i giallorossi ottenere i tre punti - sarebbe dunque condiviso proprio con la formazione di Antonio Conte. Quest'ultimo, al termine dell'ultimo insuccesso esterno contro la Sampdoria, aveva dichiarato come il confronto con la Roma potesse essere uno snodo cruciale per il cammino dei nerazzurri e non solo. Probabilmente, il tecnico Interista, ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Latradarà indicazioni importanti sul prosieguo del campionato di Serie A.La rivalità, il prestigio, ma soprattutto il risultato saranno le colonne portanti di ungià dal peso specifico e spettacolare non indifferente. La compagine capitolina e quella milanese si stanno rendendo protagoniste di un inizio di stagione quasi impeccabile, con ildella classifica che - dovessero i giallorossi ottenere i tre punti - sarebbe dunque condiviso proprio con la formazione di Antonio Conte. Quest'ultimo, al termine dell'ultimo insuccesso esterno contro la Sampdoria, aveva dichiarato come il confronto con lapotesse essere uno snodo cruciale per il cammino dei nerazzurri e non solo. Probabilmente, il tecnicoista, ...

