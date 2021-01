Roma, folla impazzita per Can Yaman. Il futuro Sandokan multato per l’assembramento (video) (Di sabato 9 gennaio 2021) Multa di 400 euro per l’attore Can Yaman per violazione delle norme anti-covid. L’attore turco, che doveva prendere parte a uno spot per il regista Ferzan Ozpetek, era atteso ieri pomeriggio da una piccola folla di persone, soprattutto donne, davanti all’hotel Eden in via Ludovisi, a Roma. Visto l’assembramento le forze dell’ordine sono intervenute e hanno preso accordi con l’hotel per farlo entrare da una porta secondaria. Dopo circa un’ora però l’attore, contravvenendo agli accordi, è uscito dalla porta principale dell’hotel per firmare gli autografi. Le forze dell’ordine sono subito intervenute per bloccare l’assembramento e far rientrare Yaman, che è stato successivamente sanzionato. In Italia Can Yaman è conosciuto per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) Multa di 400 euro per l’attore Canper violazione delle norme anti-covid. L’attore turco, che doveva prendere parte a uno spot per il regista Ferzan Ozpetek, era atteso ieri pomeriggio da una piccoladi persone, soprattutto donne, davanti all’hotel Eden in via Ludovisi, a. Vistole forze dell’ordine sono intervenute e hanno preso accordi con l’hotel per farlo entrare da una porta secondaria. Dopo circa un’ora però l’attore, contravvenendo agli accordi, è uscito dalla porta principale dell’hotel per firmare gli autografi. Le forze dell’ordine sono subito intervenute per bloccaree far rientrare, che è stato successivamente sanzionato. In Italia Canè conosciuto per il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet – ...

