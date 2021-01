Roma | clavicola rotta | sopracciglio spaccato e 25 giorni di prognosi | aveva tentato di recuperare le collanine rubate

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un normale aperitivo tra fidanzati che rischia di finire in tragedia. E’ questo quanto accaduto a Centocelle lo scorso novembre: dopo aver subito il furto di due catenine che indossava al collo un giovane, che si trovava con la ragazza, hadiil maltolto ai ladri ma, per tutta risposta, è stato massacrato di botte. Oggi, finalmente, i responsabili sono stati assicurati alla giustizia.: ragazzo massacrato di botte,dile25diper una “frattura composta del III medio dellasinistra” ed una “ferita lacero contusa alsinistro”. Queste le lesioni refertate al ragazzo lo scorso 22 ...

CorriereCitta : Roma: clavicola rotta, sopracciglio spaccato e 25 giorni di prognosi: aveva tentato di recuperare le collanine ruba… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma clavicola

Il Corriere della Città

Il sudafricano della Toyota vince la sua prima tappa in questa Dakar 2021, mentre Peterhansel allunga di un paio di minuti su Al-Attiyah. In difficoltà Sainz, Loeb e Serradori, mentre Lategan fa un in ...Il ciclista romano speronato a Montecarlo in allenamento, soccorso da un ciclista ha riportato la lussazione della clavicola ...