Roberto Giacobbo si racconta | “Sono stato in terapia intensiva Vedevo gente arrivare in scooter convinta di farcela | uscivano nel sacco biologico cimiteriale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’aria rassicurante e pacifica nasconde la capacità di rischiare e uno spirito avventuriero., volto Mediaset dopo molti anni in Rai, ha l’entusiasmo di chi ha vissuto mille vite, di chi può aprire la scatola dei ricordi senza bisogno di ricorrere alla retorica. La gavetta, i successi e l’ultima sfida vinta, quella più importante, contro il Covid. Lei mi sorprende. A dodici anni ha costruito una radio privata usando i termosifoni come antenne.“Ho riscoperto questa scatola di legno di mio padre, ingegnere elettronico, un trasmettitore che aveva creato per mia madre che poteva scendere a fare la spesa e ascoltare attraverso la radio se piangevo. Per aumentarne la portata l’abbiamo abbinata all’impianto di riscaldamento del complesso di palazzine. E fin quando eri a sette metri dal calorifero sentivi benissimo. Abbiamo fatto una radio che ...