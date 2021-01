Rita Ora, il ristorante in cui ha festeggiato il compleanno rischia la chiusura: violate le norme anti-Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) Il ristorante di West London che ha ospitato la festa di compleanno di Rita Ora violando le norme anti-Covid rischia la chiusura. La popstar ha dichiarato di essere 'profondamente dispiaciuta' per ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021) Ildi West London che ha ospitato la festa didiOra violando lela. La popstar ha dichiarato di essere 'profondamente dispiaciuta' per ...

A Tor Bella Monaca la Regione batte un colpo: al via i lavori alle torri. Ora si aspetta anche il Comune

Già perché le torri, così vengono chiamate le costruzioni alte 14 piani ubicate da un capo all’altro del quartiere, gridano vendetta ormai da tempo. E in attesa di interventi urgenti restano anche le ...

