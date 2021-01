RISULTATI SERIE C | CLASSIFICHE Diretta gol | il Sudtirol è capolista! Live score

(Di sabato 9 gennaio 2021)C:goldelle partite, anticipi della 17^ giornata. Leaggiornate dei gironi A, B e C, oggi 9 gennaio 2021.

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - newsfresche : 17ª giornata: Milan - Torino Risultati in tempo reale - danielelozzi : @stefanoroma27 @Iux2410 @PaolaDiCaro @mar_aie Questo è abbastanza vero; fino a quest’anno erano giocatori confinati… - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Gomez? I risultati ci danno ragione, conta solo questo': Il tecnico nerazzurro: 'Ilicic sta… - sportli26181512 : Gasperini dopo Benevento-Atalanta: 'Siamo rientrati nel campionato, ora c'è fiducia': L'allenatore nerazzurro dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI SERIE

Il Sussidiario.net

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé All. Prandelli. CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, ...Torniamo ora ad occuparci, nella nostra consueta finestra dedicata agli sport qui su Automobili 10, del calcio, e in particolar modo delle amichevoli disputate ieri tra le varie nazionali europee e no ...