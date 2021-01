Risultati Serie A | classifica Diretta gol live score degli anticipi 17^ giornata

(Di sabato 9 gennaio 2021)A: lagoldelle partite,della 17^del primo campionato. Laag. Oggi in campo il Milan capolista.

SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - PianetaMilan : #MilanTorino, #DeLigt positivo al #coronavirus: c'è attesa per i tamponi - cassapronostici : Pronostici risultati esatti domenica SERIE A 10 gennaio 2021 - NotiziarioC : Sant'Agata, mister Giampà si presenta: «Si avverte la stima che c’è verso mister Ferrara, ma il calcio è fatto di r… - zazoomblog : Risultati Serie C Classifiche- Diretta gol live score delle partite (17^ giornata) - #Risultati #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Sky Sport

Ripartire. E’ questa la parola d’ordine del Milan di Pioli dopo la prima sconfitta in campionato, contro la Juventus, e avere la certezza di restare davanti a tutti in classifica anche al termine di q ...Risultati delle partite e classifica della Serie A . Clicca qui per gli aggiornamenti . Su tutti spicca il "lunch-match" fra la Roma-Inter Si preannuncia un ...