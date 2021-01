Ristori, presidenti delle 5 Regioni 'arancioni' chiedono garanzie al governo (Di sabato 9 gennaio 2021) I presidenti delle 5 Regioni che da lunedì entreranno nella zona di rischio arancione - Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia - chiedono con una lettera al governo 'di fornire doverose ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) Iche da lunedì entreranno nella zona di rischio arancione - Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia -con una lettera al'di fornire doverose ...

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione con Regioni, Anci e Upi con all’ordine del giorno le misure per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore i ...

Regioni arancione a Conte “Subito ristori, economia a rischio”

Con queste parole si conclude la lettera che il presidente della Regione Veneto ... Nel sollecitare il rapido intervento del Governo con i ristori, Zaia, insieme agli altri Governatori, sottolinea: ...

