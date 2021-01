"Rischio di nuove istigazioni alla violenza". Twitter chiude account Trump in modo definitivo (Di sabato 9 gennaio 2021) L’account Twitter di Donald Trump è stato sospeso in modo definitivo dal social network con la motivazione del “Rischio di nuove istigazioni alla violenza”.La decisione sarebbe stata assunta dopo “un’attenta verifica dei tweet recenti” pubblicati sul profilo personale del presidente uscente.Giovedì l’ex first lady Michelle Obama aveva chiesto alle società tecnologiche della Silicon valley di contrastare quelli che aveva definito i “comportamenti mostruosi” di Trump.In settimana prime restrizioni all’attività social del presidente uscente erano state poste da Twitter, Facebook e Instagram dopo l’assalto dei sostenitori del presidente uscente al congresso a Washington.Dopo la sospensione ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 gennaio 2021) L’di Donaldè stato sospeso indal social network con la motivazione del “di”.La decisione sarebbe stata assunta dopo “un’attenta verifica dei tweet recenti” pubblicati sul profilo personale del presidente uscente.Giovedì l’ex first lady Michelle Obama aveva chiesto alle società tecnologiche della Silicon valley di contrastare quelli che aveva definito i “comportamenti mostruosi” di.In settimana prime restrizioni all’attività social del presidente uscente erano state poste da, Facebook e Instagram dopo l’assalto dei sostenitori del presidente uscente al congresso a Washington.Dopo la sospensione ...

