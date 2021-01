Ringiovanire di 10 anni? Si può, con questa maschera fai da te. (Di sabato 9 gennaio 2021) Alzi la mano chi vorrebbe Ringiovanire di 10 anni! Ok, ok, giù le mani, siete in troppe, ma in poche conoscete questo metodo efficace, economico e fai da te per ottenere grandi risultati. Certo, non griderete al miracolo, ma ritroverete tono ed elasticità del viso in pochissimo tempo. Si tratta di una maschera giapponese a base di ingredienti naturali che vi garantiscono una luminosità unica, un rimedio a cui ricorrono le donne orientali da secoli, ricavato dal riso. Questo ingrediente, infatti, contiene inositolo, utile per frenare l’invecchiamento e riattivare la circolazione sanguigna. Inoltre, la vitamina B di cui è provvisto stimola la rigenerazione e rassoda la cute. L’acido fitico, infine, esfolia ed elimina le cellule morte ringiovanendo pian piano il derma. Ma tutte queste proprietà e questi benefici sono presenti in quantità ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 gennaio 2021) Alzi la mano chi vorrebbedi 10! Ok, ok, giù le mani, siete in troppe, ma in poche conoscete questo metodo efficace, economico e fai da te per ottenere grandi risultati. Certo, non griderete al miracolo, ma ritroverete tono ed elasticità del viso in pochissimo tempo. Si tratta di unagiapponese a base di ingredienti naturali che vi garantiscono una luminosità unica, un rimedio a cui ricorrono le donne orientali da secoli, ricavato dal riso. Questo ingrediente, infatti, contiene inositolo, utile per frenare l’invecchiamento e riattivare la circolazione sanguigna. Inoltre, la vitamina B di cui è provvisto stimola la rigenerazione e rassoda la cute. L’acido fitico, infine, esfolia ed elimina le cellule morte ringiovanendo pian piano il derma. Ma tutte queste proprietà e questi benefici sono presenti in quantità ...

falbrav1 : @bossebasta Cristo Boss, con questa pic mi hai fatto ringiovanire di 5 anni - tommcherubini : @MatPilotto Il paradosso è che, prima dello stop di marzo, Modric era da un anno in netto calo fisico (e comprensib… - Sugar_Vanillaa : @aminuscolo Sì ?? dimmi il tuo segreto voglio ringiovanire anche io con gli anni ????????? - rosablu_16 : Per star bene: La prima cosa è ringiovanire, non è detto che a 60 anni sei più vecchio/a che a 30.Non ti salvi con… - otrebored : ma infatti, non capisco, sarebbe l'occasione per ringiovanire l'Italia; potremmo liberarci di metà della popolazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ringiovanire anni Ringiovanire di 10 anni? Si può, con questa maschera fai da te. NonSoloRiciclo “Ho fatto il vaccino anti-Covid e sono ringiovanito”: il post ironico pro-vax di Augusto Pagani

"Ho fatto il vaccino anti-Covid della Pfizer due ore fa e devo avvertire tutti che mi sta causando un grave effetto collaterale, che per maggiore chiarezza vi documento con questo selfie". Ed eccolo, ...

Perché questo condimento delle patate è in grado di ringiovanire il nostro cervello di almeno 10 anni

Se potessimo stilare una classifica sugli italiani che possiedono almeno una piantina di rosmarino, andremmo sicuramente vicini al 100%. Dai giardini, ...

"Ho fatto il vaccino anti-Covid della Pfizer due ore fa e devo avvertire tutti che mi sta causando un grave effetto collaterale, che per maggiore chiarezza vi documento con questo selfie". Ed eccolo, ...Se potessimo stilare una classifica sugli italiani che possiedono almeno una piantina di rosmarino, andremmo sicuramente vicini al 100%. Dai giardini, ...