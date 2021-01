Rifiuti, non si vietano gli impianti per legge. Parola della Corte (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 272 del dicembre scorso) una legge regionale, sia pure riguardante i criteri localizzativi per gli impianti di combustione dei Rifiuti e del Combustibile Solido Secondario (CSS), è costituzionalmente illegittima, in quanto non può indicare, a priori, le aree in cui si può localizzare un impianto o meno Il caso riguarda la legge Regione Marche 18 settembre 2029 n. 29, che all’art. 2 stabiliva che tali impianti dovevano essere ubicati ad una distanza minima di 5 km dal perimetro esterno delle zone residenziali dei centri abitati, come individuate dagli strumenti urbanistici. Tale norma censurata determinava la costituzione di un divieto astratto che si traduceva in “una forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo laCostituzionale (sentenza n. 272 del dicembre scorso) unaregionale, sia pure riguardante i criteri localizzativi per glidi combustione deie del Combustibile Solido Secondario (CSS), è costituzionalmente illegittima, in quanto non può indicare, a priori, le aree in cui si può localizzare un impianto o meno Il caso riguarda laRegione Marche 18 settembre 2029 n. 29, che all’art. 2 stabiliva che talidovevano essere ubicati ad una distanza minima di 5 km dal perimetro esterno delle zone residenziali dei centri abitati, come individuate dagli strumenti urbanistici. Tale norma censurata determinava la costituzione di un divieto astratto che si traduceva in “una forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione ...

CarloCalenda : Il problema Matteo è che non sappiamo se siamo a 6 mesi o a 9 mesi dalle elezioni. Il programma sarà completato com… - SergioCosta_min : La #Cnapi è un atto che il #Paese aspettava da tempo. Da troppi anni i rifiuti radioattivi sono stipati in siti pro… - borghi_claudio : @gagliardamente No, non sono esperto di rifiuti nucleari, sono un politico e devo fare scelte. Anche se geologicame… - salernonotizie : Rifiuti stoccati a Polla, intrigo internazionale. Tunisi: “Regione non rispetta i patti” - PinoVaccaro77 : @crireali @stecar74 I soldi purtroppo fanno tutto. Il blasone non scende in campo e non attira i giocatori altrimen… -