Rientro a scuola, Cremona si prepara per il 25 gennaio con piano ampliato (Di sabato 9 gennaio 2021) Comunicato Anief - Si è riunito questa mattina in videoconferenza il tavolo di coordinamento sui servizi di trasporto pubblico locale per la ripresa della didattica a distanza nel rispetto delle misure anti-Covid19, presieduto dal prefetto di Cremona Vito Gagliardi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Comunicato Anief - Si è riunito questa mattina in videoconferenza il tavolo di coordinamento sui servizi di trasporto pubblico locale per la ripresa della didattica a distanza nel rispetto delle misure anti-Covid19, presieduto dal prefetto diVito Gagliardi. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Il rientro a #scuola: la situazione Regione per Regione #ANSA - lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - orizzontescuola : Rientro a scuola, Cremona si prepara per il 25 gennaio con piano ampliato - belalugosisdea : @Signorasinasce Hanno rotto i maroni!!! Si può dire?? Non sanno fare altro che giocare coi colori, ma,per es. organ… -