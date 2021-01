Riapertura scuole, le date Regione per regione [Pagina in continuo aggiornamento] (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri del 4 gennaio ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Le Regioni decidono in ordine sparso. L'articolo Riapertura scuole, le date regione per regione Pagina in continuo aggiornamento . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri del 4 gennaio ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per lesecondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Le Regioni decidono in ordine sparso. L'articolo, leperin

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - giannidanieli : @sbonaccini @RegioneER Presidente mi chiedo le ha figli? Si rende conto che la riapertura delle scuole e la priorità??? - scuolainforma : Riapertura scuole, Azzolina ‘tradita’ dal PD: Zingaretti risponde -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, lo sfogo della ministra Azzolina: il Pd mi ha preso in giro. La ricostruzione de La Repubblica Orizzonte Scuola Piemonte giallo per 6 giorni. “Ma il virus continua a circolare, presto nuove restrizioni”

Rt sotto 1, da lunedì misure più blande. Cirio: “Teniamo alta la guardia”. In bilico la riapertura delle scuole superiori TORINO. Dopo il weekend in arancione, per il Piemonte da lunedì si apre una ...

Regioni colori, D'Amato: «Nel Lazio il giallo non aiuta. Noi arancioni tra 7 giorni»

«Certo, va sottolineato il fatto che il Lazio è l’unica delle grandi regioni ad essere rimasta sempre gialla. È un buon risultato, ma vorrei che fosse chiaro che ...

Rt sotto 1, da lunedì misure più blande. Cirio: “Teniamo alta la guardia”. In bilico la riapertura delle scuole superiori TORINO. Dopo il weekend in arancione, per il Piemonte da lunedì si apre una ...«Certo, va sottolineato il fatto che il Lazio è l’unica delle grandi regioni ad essere rimasta sempre gialla. È un buon risultato, ma vorrei che fosse chiaro che ...