Riapertura scuole 11 gennaio, 16 Regioni dicono no e rinviano. Sindacati: "Un rischio, vaccinare subito il personale scuola" (Di sabato 9 gennaio 2021) Riapertura scuole superiori l'11 gennaio: questa la data scelta dal governo, ma ben 16 Regioni hanno deciso, ad oggi, di rinviare il rientro in aula. I Sindacati continuano a chiedere la corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico. L'articolo .

