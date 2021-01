Renzi ha rotto. Conte ha rotto. Ci siamo rotti tutti! (Di sabato 9 gennaio 2021) “Renzi ha rotto”. Una sentenza definitiva campeggia in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio tira già le fila della crisi in corso d’opera. Un anno e mezzo dopo dall’ultimo cambio della guardia a Palazzo Chigi, è un altro Matteo a staccare la spina. Eppure la crisi è ancora lì, sospesa fra un tweet, una comparsata tv e l’ennesima velina dell’uno o l’altro partito di maggioranza ai mass media. Chissà che mal di testa deve venire alla partita Iva, al ristoratore o al cassa-integrato a prendere in mano una rassegna stampa (ammesso che ancora qualcuno lo faccia) dominata da retroscena, spifferi e interviste su una crisi di governo che ormai si protrae da un mese, nel pieno di una pandemia che non accenna a fermarsi, con la conta quotidiana dei morti tanto scioccante quanto, ormai, routinaria. Domande ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) “ha”. Una sentenza definitiva campeggia in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio tira già le fila della crisi in corso d’opera. Un anno e mezzo dopo dall’ultimo cambio della guardia a Palazzo Chigi, è un altro Matteo a staccare la spina. Eppure la crisi è ancora lì, sospesa fra un tweet, una comparsata tv e l’ennesima velina dell’uno o l’altro partito di maggioranza ai mass media. Chissà che mal di testa deve venire alla partita Iva, al ristoratore o al cassa-integrato a prendere in mano una rassegna stampa (ammesso che ancora qualcuno lo faccia) dominata da retroscena, spifferi e interviste su una crisi di governo che ormai si protrae da un mese, nel pieno di una pandemia che non accenna a fermarsi, con la conta quotidiana dei morti tanto scioccante quanto, ormai, routinaria. Domande ...

