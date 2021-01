Renzi: “E’ dimostrato che le elezioni anticipate non sono altro che un bluff” (Di domenica 10 gennaio 2021) In occasione di una videoconferenza con i deputati e i senatori di Italia Viva, Matteo Renzi avrebbe espresso la sua opinione in merito alle elezioni anticipate. Il politico toscano le avrebbe infatti definite un “bluff“, rimarcando come ciò sia stato ormai dimostrato. Non smette di far parlare di sé l’ex leader del Pd, in questi giorni al centro della politica interna italiana. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) In occasione di una videoconferenza con i deputati e i senatori di Italia Viva, Matteoavrebbe espresso la sua opinione in merito alle. Il politico toscano le avrebbe infatti definite un ““, rimarcando come ciò sia stato ormai. Non smette di far parlare di sé l’ex leader del Pd, in questi giorni al centro della politica interna italiana. SportFace.

dopiot : RT @BracaliM: #Renzi, la testa di 'cuoio' delle lobby e dei faccendieri che hanno depredato lo stato negli anni precedenti, vuole far cader… - BracaliM : RT @BracaliM: #Renzi, la testa di 'cuoio' delle lobby e dei faccendieri che hanno depredato lo stato negli anni precedenti, vuole far cader… - primaopoitorna : @carmen58bo @marcomiccoli1 @lageloni #Casalino ha dimostrato di essere un professionista serio e preparato, Renzi e… - massimo_bruni : @Masssimilianoo @Marcell41157833 Ma qui fanno paura tutti, certo il fallimento dei #M5S dice chiaramente che gli It… - SalvoMacca : @AndreaUsvi @CucchiRiccardo @vanabeau Beh... Renzi con la sua promessa di abbandonare la politica (per dire solo la… -