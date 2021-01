Renegade - Un osso troppo duro | l' ultimo film del figlio di Terence Hill

Leggi su movieplayer

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ross, giovane attore statunitense nonchédi, morì poco dopo il termine delle riprese di- Un- Unfu l'girato da Rossadottivo di, il giovane attore statunitense morì poco dopo la fine delle riprese a causa di un terribile incidente stradale. Ross recitò a fianco del padre in questoe in Don Camillo, il ragazzo alternava i suoi impegni di studente e atleta a quelli d'attore. Era agli inizi d'una promettente carriera e proprio in quel periodo si stava ...