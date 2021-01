Regole Covid, Italia in zona arancione per il weekend. Negozi e spostamenti: cosa si può fare (e cosa no) oggi 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Per effetto dell’ultimo decreto del governo che ha fissato le restrizioni anti-Covid in vigore fino al 15 gennaio, oggi e domani in Italia valgono le Regole della zona arancione. Ciò significa che è consentito spostarsi liberamente solo nel proprio Comune. I Negozi sono aperti, mentre restano chiusi bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. Invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Il decreto approvato il 5 gennaio conferma però una deroga introdotta durante le vacanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Per effetto dell’ultimo decreto del governo che ha fissato le restrizioni anti-in vigore fino al 15e domani invalgono ledella. Ciò significa che è consentito spostarsi liberamente solo nel proprio Comune. Isono aperti, mentre restano chiusi bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. Invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui) serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Il decreto approvato il 5conferma però una deroga introdotta durante le vacanze ...

