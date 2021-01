REGIONI ZONA ARANCIONE: COSA SI PUÒ FARE?/ Le regole in vigore oggi, 9 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) REGIONI ZONA ARANCIONE, COSA si può FARE? oggi tutte arancioni poi da domani la colorazione riguarderà 5 REGIONI, coinvolgendo 26 milioni di italiani Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)si puòtutte arancioni poi da domani la colorazione riguarderà 5, coinvolgendo 26 milioni di italiani

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che porta in zona arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia… - Corriere : ?? Da lunedì 11 gennaio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia andranno in zona arancione, mentre le… - SkySport : Regioni in zona arancione: quali sono e cosa si può fare dopo la nuova ordinanza - razorblack66 : RT @italiadeidolori: @lixmax72 Bisognerebbe aver almeno toccato con mano la repressione del regime comunista titino in Yugoslavia. Il ricor… - guyfawkes2_0 : RT @italiadeidolori: @lixmax72 Bisognerebbe aver almeno toccato con mano la repressione del regime comunista titino in Yugoslavia. Il ricor… -