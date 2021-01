Regioni arancione a Conte “Subito ristori, economia a rischio” (Di sabato 9 gennaio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di imprese dei nostri territori, siamo pertanto con la presente a chiedere che il Governo ci fornisca doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinchè venga scongiurato il rischio, assai concreto, che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni”. Con queste parole si conclude la lettera che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inviato – insieme ai colleghi di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia – al presidente del Consiglio Conte e ai ministri della Salute, dell'economia e Finanze, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – “Alla luce di questa situazione di profondissima crisi in cui si dibattono migliaia e migliaia di imprese dei nostri territori, siamo pertanto con la presente a chiedere che il Governo ci fornisca doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo die della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinchè venga scongiurato il, assai concreto, che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre”. Con queste parole si conclude la lettera che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inviato – insieme ai colleghi di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia – al presidente del Consiglioe ai ministri della Salute, dell'e Finanze, per ...

