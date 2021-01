Regione Lombardia, Moratti: “Sanità privata va ridimensionata? Affrontiamo la questione senza ideologia. Non do giudizi su chi mi ha preceduto” (Di sabato 9 gennaio 2021) “La Sanità privata va ridimensionata? Credo che il problema vada affrontato senza ideologie“. Risponde così la nuova assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel giorno della presentazione della rinnovata Giunta guidata da Attilio Fontana. Moratti prende il posto di Giulio Gallera: “Non do giudizi su chi mi ha preceduto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “Lava? Credo che il problema vada affrontatoideologie“. Risponde così la nuova assessora al Welfare e vicepresidente della, Letizia, nel giorno della presentazione della rinnovata Giunta guidata da Attilio Fontana.prende il posto di Giulio Gallera: “Non dosu chi mi ha”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

