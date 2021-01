Regione Lombardia, Moratti onora Gallera: “Ma ora velocizzare i vaccini” (Di sabato 9 gennaio 2021) MILANO – “Lavorare e migliorare sul piano vaccini, rivedere la legge sanitaria 23 e non trascurare le altre patologie“. Letizia Moratti, nuova vicepresidente della giunta lombarda, traccia la strada per il futuro e delinea quelle che saranno le priorità del suo assessorato. Un ruolo che ha ereditato dal discusso Giulio Gallera, che dopo il rimpasto messo in atto da Attilio Fontana, non avrà più spazio nella giunta a trazione leghista: “A lui va tutta la mia solidarietà- commenta Moratti- perché si è trovato a gestire una pandemia per la quale nessuno era preparato, in Italia e nel mondo”. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) MILANO – “Lavorare e migliorare sul piano vaccini, rivedere la legge sanitaria 23 e non trascurare le altre patologie“. Letizia Moratti, nuova vicepresidente della giunta lombarda, traccia la strada per il futuro e delinea quelle che saranno le priorità del suo assessorato. Un ruolo che ha ereditato dal discusso Giulio Gallera, che dopo il rimpasto messo in atto da Attilio Fontana, non avrà più spazio nella giunta a trazione leghista: “A lui va tutta la mia solidarietà- commenta Moratti- perché si è trovato a gestire una pandemia per la quale nessuno era preparato, in Italia e nel mondo”.

pfmajorino : Ma è mai possibile che la #Lombardia con i mezzi enormi che ha Regione ha il primato di peggiore regione italiana… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Piu_Europa : #LetiziaMoratti è il nuovo assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia. Ma il risultato non cambi… - dopiot : RT @paolocristallo: Regione Lombardia, Moratti: 'Sanità privata va ridimensionata? Affrontiamo la questione senza ideologia. Non do giudizi… - AgostinoFerran5 : RT @SignorErnesto: Noto fermento nella gang degli squinternati. I numeri, non mentono. Sono questi, terribili. Vacciniamo la prima colon… -