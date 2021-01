Regione Lombardia, la “sfilata” in stile red carpet della nuova Giunta. Moratti: “Il ritorno in politica? Convinta dalla determinazione di Fontana” (Di sabato 9 gennaio 2021) Questa mattina a Palazzo Lombardia è andato in scena il ritorno in politica di Letizia Moratti. Dopo essere stata accolta dai flash dei fotografi, l’ex sindaca di Milano ha ringraziato il presidente Fontana che con la sua “ferma determinazione” l’ha Convinta a dire di sì. “Sono diverse le cose che preoccupano, sicuramente la necessità di migliorare l’assistenza territoriale”, ha spiegato a margine Moratti, che ha poi espresso la solidarietà “al suo predecessore Giulio Gallera”. Sui motivi della separazione, il presidente Fontana ha ribadito il concetto della “stanchezza dell’ex assessore” e a chi gli chiedeva se ci fossero altre ragioni ha risposto “di chiedere a lui”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Questa mattina a Palazzoè andato in scena ilindi Letizia. Dopo essere stata accolta dai flash dei fotografi, l’ex sindaca di Milano ha ringraziato il presidenteche con la sua “ferma” l’haa dire di sì. “Sono diverse le cose che preoccupano, sicuramente la necessità di migliorare l’assistenza territoriale”, ha spiegato a margine, che ha poi espresso la solidarietà “al suo predecessore Giulio Gallera”. Sui motiviseparazione, il presidenteha ribadito il concetto“stanchezza dell’ex assessore” e a chi gli chiedeva se ci fossero altre ragioni ha risposto “di chiedere a lui”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

pfmajorino : Ma è mai possibile che la #Lombardia con i mezzi enormi che ha Regione ha il primato di peggiore regione italiana… - DaniloToninelli : Centrodestra lombardo ultimo in tutto: regione con più morti da Covid-19, tra le regioni che hanno fatto meno vacci… - Piu_Europa : #LetiziaMoratti è il nuovo assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia. Ma il risultato non cambi… - domenicabestial : RT @ElioLannutti: Regione Lombardia, Moratti: 'Sanità privata va ridimensionata? Affrontiamo la questione senza ideologia. Non do giudizi s… - damiano_chirico : RT @pfmajorino: L'Italia è oggi il primo paese d'Europa per diffusione del #vaccinoanticovid e la #Lombardia la penultima regione d'Italia.… -