Regina Elisabetta | lei e Filippo vaccinati contro il Covid il giorno del compleanno di Kate Middleton

TgLa7 : #Covid: vaccinati regina Elisabetta e principe Filippo - Agenzia_Ansa : #Covid: vaccinati la regina Elisabetta e il principe Filippo da un medico della casa reale al castello di Windsor… - HuffPostItalia : La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19 - Panterjandra : RT @ultimenotizie: La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19. Lo comunica Buckingham Palace. - Agenpress : Coronavirus. La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati per il Covid-19. Lo comunica Buckingham Palace. Una fonte vicina ai reali ha fatto sapere che il vaccino è stato somministrato ...Dopo un furto subito in questi giorni, la sovrana cattura da sempre l’attenzione del pubblico con curiosità e indiscrezioni. LEGGI ANCHE > Cartolina di Natale della Royal family: Kate e William in pos ...