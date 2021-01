Regina Elisabetta | comunicazione storica | la notizia è appena arrivata

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 gennaio 2021) Lae il principe Filippo hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus. I due reali, 94 e 99 anni, sono stati vaccinati con il siero messo a punto da Pfizer-BioNTech data la loro età avanzata. Un importante segnale per il Paese e una presa di posizione da parte dellasull’importanza della vaccinazione. I reali, come fatto sapere in precedenza, non hanno avuto alcun privilegio quanto alle tempistiche previste sul vaccino ma sono stati trattati insieme alla fascia più anziana della popolazione. (Continua..) Intanto, il principe Filippo sta per compiere 100 anni ma ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di occuparsene. Secondo Vanity Fair Uk “non vuole avere niente a che fare con i festeggiamenti per il suo centesimo compleanno”. E il Telegraph rincara: “Abbiamo un prossimo festeggiato molto ...