Reggiana-Cittadella | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità | (Di sabato 9 gennaio 2021) Reggiana-Cittadella vale come recupero della quinta giornata. Gli emiliani provano a invertire la tendenza dopo gli ultimi risultati negativi. I veneti ritrovano Venturato in panchina. Reggiana-Cittadella Presentazione del match… L'articolo Reggiana-Cittadella Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 9 gennaio 2021)vale come recupero della quinta giornata. Gli emiliani provano a invertire la tendenza dopo gli ultimi risultati negativi. I veneti ritrovano Venturato in panchina.Presentazione del match… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

SalernoSport24 : Serie B: alle 14:00 si recupera Reggiana-Cittadella - MCalcioNews : Serie B, Reggiana-Cittadella, le probabili formazioni e dove vederla in TV ? - scallibet : 210109/01 Triple @ 4.76 13:00 - ger2 - osnabruck vs wurzburger - over 2,5 - 1.80 14:00 - ita2 - reggiana vs citta… - ReggianaLIVE : #REGCIT: Segui la diretta su GoalShouter » - sportli26181512 : Diretta Reggiana-Cittadella alle 14, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su… -