Raddoppio ferroviario, summit tra Rfi e sindaco di Taormina: 'La più grande innovazione del secolo' (Di sabato 9 gennaio 2021) 49 del Commissario di RFI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato approvato il progetto definitivo del I° lotto funzionale "Fiumefreddo " Taormina/Letojanni" e del II° ... Leggi su blogtaormina (Di sabato 9 gennaio 2021) 49 del Commissario di RFI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato approvato il progetto definitivo del I° lotto funzionale "Fiumefreddo "/Letojanni" e del II° ...

robertina0505 : @ramella_f La Gronda bloccata dagli stessi che fino all’ultimo hanno contrastato Terzo Valico e Torino-Lione. Ligur… - DorianaLeonardo : RT @TgrMolise: #Infrastrutture e #ferrovie Salva la gara per la tratta adriatica che interessa il #Molise #IoSeguoTgr - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: #Infrastrutture e #ferrovie Salva la gara per la tratta adriatica che interessa il #Molise #IoSeguoTgr - TgrMolise : #Infrastrutture e #ferrovie Salva la gara per la tratta adriatica che interessa il #Molise #IoSeguoTgr - Cosi49Cosimo : RT @Raffael31870221: >>Ci accusano di finanziare opere già previste, mentre chiedono di farne di aggiuntive. Per esempio, in Sicilia dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : Raddoppio ferroviario Raddoppio ferroviario: sottopasso, nuovo percorso - La Provincia La Provincia Raddoppio ferroviario, summit tra Rfi e sindaco di Taormina: “La più grande innovazione del secolo”

TAORMINA - Si è svolta nelle scorse ore in videoconferenza una riunione tra il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, l’assessore alle Infrastrutture Enzo Scibilia e il referente del progetto per il ra ...

Grandi Opere in Trentino, Commissari per velocizzare procedure: cinque progetti strategici, ma non c’è il Collegamento San Martino Rolle

Nonostante le pressioni di Enti, operatori e impiantisti, il Collegamento sciistico San Martino Rolle – atteso da decenni – non è stato ancora inserito tra le opere strategic ...

TAORMINA - Si è svolta nelle scorse ore in videoconferenza una riunione tra il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, l’assessore alle Infrastrutture Enzo Scibilia e il referente del progetto per il ra ...Nonostante le pressioni di Enti, operatori e impiantisti, il Collegamento sciistico San Martino Rolle – atteso da decenni – non è stato ancora inserito tra le opere strategic ...