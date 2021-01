Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria di St. Anton? Cifra di lusso. E nella classifica dei premi… (Di sabato 9 gennaio 2021) Sofia Goggia ha letteralmente dominato la discesa libera di St. Anton e ha conquistato una spettacolare vittoria sulla pista austriaca. La Campionessa Olimpica ha confezionato uno show di rara bellezza, ha mostrato ancora una volta tutto il suo immenso talento nella velocità, ha domato il tracciato in maniera perfetta e si è guadagnata con ampio merito il gradino più alto del podio. La bergamasca ha anche allungato in testa alla classifica di specialità (ora ha 60 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter) ed è terza nella graduatoria generale di specialità. Un vero trionfo per la nostra portacolori, ma c’è qualcosa di più oltre al risvolto agonistico. Il trionfo odierno ha assicurato anche una bella somma in denaro alla 28enne. Quanti ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)ha letteralmente dominato la discesa libera di St.e ha conquistato una spettacolaresulla pista austriaca. La Campionessa Olimpica ha confezionato uno show di rara bellezza, ha mostrato ancora una volta tutto il suo immenso talentovelocità, ha domato il tracciato in maniera perfetta e si è guadagnata con ampio merito il gradino più alto del podio. La bergamasca ha anche allungato in testa alladi specialità (ora ha 60 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter) ed è terzagraduatoria generale di specialità. Un vero trionfo per la nostra portacolori, ma c’è qualcosa di più oltre al risvolto agonistico. Il trionfo odierno ha assicurato anche una bella somma in denaro alla 28enne....

CarloCalenda : Discussione surreale sul #RecoveryPlan italiano. “Invece di 3 mld sul capitolo XY ne mettiamo 8”. Daje! Ma per fare… - hatepageironica : dovrei fondare un partito anti-salvini così vediamo quanti mi votano e quanti soldi faccio? - raudo73 : RT @CarloCalenda: Discussione surreale sul #RecoveryPlan italiano. “Invece di 3 mld sul capitolo XY ne mettiamo 8”. Daje! Ma per fare cosa?… - dario_rossino : RT @CarloCalenda: Discussione surreale sul #RecoveryPlan italiano. “Invece di 3 mld sul capitolo XY ne mettiamo 8”. Daje! Ma per fare cosa?… - Massimi62269499 : @Pontifex_it Quanti soldi hai dato per far perdere le elezioni a trump non sei uomo di chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti soldi L’Eredità, “guarda cosa hai fatto”: Flavio Insinna sconvolto, quanti soldi ha vinto quest’uomo in quattro serate Liberoquotidiano.it Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria di St. Anton? Cifra di lusso. E nella classifica dei premi…

Sofia Goggia ha letteralmente dominato la discesa libera di St. Anton e ha conquistato una spettacolare vittoria sulla pista austriaca. La Campionessa Olimpica ha confezionato uno show di rara bellezz ...

Inter-Eriksen, è battaglia sui soldi

MILANO - È pari a 7.566.797 euro il compenso degli agenti per aver portato Christian Eriksen in nerazzurro, stante a quanto risulta a bilancio. Buona parte di quella cifra - circa 6 milioni - a un ann ...

Sofia Goggia ha letteralmente dominato la discesa libera di St. Anton e ha conquistato una spettacolare vittoria sulla pista austriaca. La Campionessa Olimpica ha confezionato uno show di rara bellezz ...MILANO - È pari a 7.566.797 euro il compenso degli agenti per aver portato Christian Eriksen in nerazzurro, stante a quanto risulta a bilancio. Buona parte di quella cifra - circa 6 milioni - a un ann ...