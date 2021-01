Qualificazioni Australian Open 2021: tredici azzurri nelle qualificazioni per rimpinguare la già nutrita pattuglia azzurra (Di sabato 9 gennaio 2021) Una edizione eccezionale degli Australian Open come quella del 2021 a causa del Covid-19, con inizio il prossimo 8 febbraio, non poteva essere esente anche da delle qualificazioni eccezionali. Le partite che regaleranno l’accesso al primo torneo dello Slam vedranno gli uomini protagonisti a Doha e le donne a Dubai. L’armata tennistica azzurra prevede ad oggi dodici elementi, tra nove uomini (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Andreas Seppi) e tre donne (Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini), ma ha buone possibilità di ampliarsi, con ben tredici italiani presenti nelle qualificazioni. Tra i nove uomini ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Una edizione eccezionale deglicome quella dela causa del Covid-19, con inizio il prossimo 8 febbraio, non poteva essere esente anche da delleeccezionali. Le partite che regaleranno l’accesso al primo torneo dello Slam vedranno gli uomini protagonisti a Doha e le donne a Dubai. L’armata tennisticaprevede ad oggi dodici elementi, tra nove uomini (Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Andreas Seppi) e tre donne (Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini), ma ha buone possibilità di ampliarsi, con benitaliani presenti. Tra i nove uomini ...

