Protezione Civile Campania: allerta meteo gialla dalle 9 di domani mattina

Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo valevole sull'intero territorio regionale a partire dalle 9 di domani mattina, domenica 10 gennaio e fino alle 9 di lunedì 11 gennaio. Si prevedono Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione Civile individua i principali scenari di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico: – Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; – Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian ...

Allerta meteo gialla in Campania: da domani alle 9 piogge e vento

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello 'Giallo' valevole sull'intero territorio regionale a partire dalle 9 di domani ...

