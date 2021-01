Programmi Tv oggi Sabato 9 Gennaio 2021: Film stasera in tv da no perdere (Di sabato 9 gennaio 2021) Cosa ci propone la programmazione televisiva di Sabato 9 Gennaio 2021? Film Su Rai Due dalle 21.05 Un altro sguardo – Blue Bloods. Danny e Baez si trovano alle prese con una grave accusa da parte di una ragazza nei confronti di un uomo con moglie e figli. Frank scopre che un suo vecchio amico potrebbe aver ucciso la moglie malata. Su Rai Tre dalle 21.20 miserabili. La morte del generale Lamarque accende la miccia, che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, il quale è costretto continuamente a fuggire. Intanto Cosette, innamorata del suo Marius, non vede l’ora di ricongiungersi con lui. Su Rai 4 dalle 21.18 Baby Driver – Il genio della fuga. Il giovanissimo autista Baby, ... Leggi su aciclico (Di sabato 9 gennaio 2021) Cosa ci propone la programmazione televisiva diSu Rai Due dalle 21.05 Un altro sguardo – Blue Bloods. Danny e Baez si trovano alle prese con una grave accusa da parte di una ragazza nei confronti di un uomo con moglie e figli. Frank scopre che un suo vecchio amico potrebbe aver ucciso la moglie malata. Su Rai Tre dalle 21.20 miserabili. La morte del generale Lamarque accende la miccia, che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, il quale è costretto continuamente a fuggire. Intanto Cosette, innamorata del suo Marius, non vede l’ora di ricongiungersi con lui. Su Rai 4 dalle 21.18 Baby Driver – Il genio della fuga. Il giovanissimo autista Baby, ...

