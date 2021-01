Probabili formazioni Udinese-Napoli | Serie A

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 10 gennaio 2021) In questo articolo andremo a vedere ledi, gara valida per la 17^ giornata del campionato diA. Partita in programma domani sera alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine e con in palio punti importanti per le ambizioni europee dei partenopei. Le possibili scelte di Luca Gotti L’scenderà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato diA La Roma batte la Fiorentina, il punto sulla domenica diSassuolo-, 7^ giornataA Il Milan vince contro il ...