Previsioni meteo, domenica neve in arrivo in pianura: ecco dove

L'inverno ora fa sul serio. E, mentre in Spagna la tempesta Filomena paralizza Madrid e fa tre morti, anche l'Italia si prepara a fronteggiare maggiori rigori. Le Previsioni meteo di domani, domenica

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì SUBITO NEVE in PIANURA, poi FREDDO ANTICICLONE con ESTESE GELATE. La TENDENZA iLMeteo.it Meteo Rimini: Previsioni fino a Lunedi 11 Gennaio

L'ondata di maltempo prosegue portando tanta pioggia e nuove nevicate fino a quote bassissime in Toscana e Pianura Padana ...

