"Prendono decisioni politiche che non le competono". Trump censurato dai social media? Un vero attacco alla democrazia (Di sabato 9 gennaio 2021) Donald Trump bannato dai social media. Quanto accaduto a Washington ha scatenato Facebook e Twitter che, in tempo record, hanno deciso di impedire al presidente uscente degli Stati Uniti l'accesso alle loro piattaforme. Un fatto gravissimo, lo definisce Paolo Becchi che cinguetta: "Non so se sia più grave per lo stato della democrazia le proteste anche estreme di cittadini americani o il fatto che il Presidente degli Stati Uniti possa essere censurato da società private che in questo modo Prendono decisioni politiche che non le competono". E così il tycoon, dopo aver appreso la notizia, ha replicato lanciando un suo social: "Come dico da molto tempo, Twitter si è spinto sempre più in avanti con il bavaglio ...

