Precipita in mare un Boeing con 62 passeggeri

È caduto in mare poco dopo il decollo da Giakarta il Boeing 737 della compagnia Sriwijaya Air. Il governo indonesiano ha confermato la notizia. Sul volo,c'erano 62 persone: due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, tra i quali 3 neonati e 7 bambini. I contatti con l'aereo eano stati pesi immediatamente dopo il decollo. Il Boeing trasportava 50 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio ed è sparito dai radar attorno alle 14:40 locali, poco dopo aver virato verso nord. È sceso di circa 3mila metri in meno di un minuto e alcuni pescatori attorno all'isola di Lancang raccontano di aver visto l'aereo Precipitare e di aver sentito il rumore di due esplosioni al momento dell'impatto con l'acqua. Le operazioni di ricerca sono subito scattate e hanno portato all'individuazione di ...

