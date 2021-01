Polpettine di zucchine e carne (Di sabato 9 gennaio 2021) Le sono un piatto veramente delizioso, un secondo o un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 zucchine grandi (370 g) 125 g di macinato di suino 125 g di macinato di bovino 1 uovo 40 g di parmigiano grattugiato Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di pangrattato Olio per friggere q.b. Iniziamo la preparazione delle lavando le zucchine e tagliando le due estremità, poi grattugiate e mettete in un canovaccio asciutto e pulito per strizzarle e rimuovere l’acqua di vegetazione. Poi trasferite le zucchine in un contenitore e aggiungete il macinato, il sale, l’uovo ed iniziate ad impastare con una forchetta. Impastate le fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo potete iniziare a staccare dei ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 9 gennaio 2021) Le sono un piatto veramente delizioso, un secondo o un piatto unico ricco di gusto e di sapore. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2grandi (370 g) 125 g di macinato di suino 125 g di macinato di bovino 1 uovo 40 g di parmigiano grattugiato Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di pangrattato Olio per friggere q.b. Iniziamo la preparazione delle lavando lee tagliando le due estremità, poi grattugiate e mettete in un canovaccio asciutto e pulito per strizzarle e rimuovere l’acqua di vegetazione. Poi trasferite lein un contenitore e aggiungete il macinato, il sale, l’uovo ed iniziate ad impastare con una forchetta. Impastate le fino a quando l’impasto non sarà omogeneo. Una volta che l’impasto sarà diventato omogeneo potete iniziare a staccare dei ...

