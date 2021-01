Più arresti per la manifestazione Black Lives Matter che per l'assalto al Congresso. L'analisi della Cnn (Di sabato 9 gennaio 2021) Meno arresti e con accuse meno gravi sono stati fatti dalla polizia di Washington durante l'irruzione a Capitol Hill rispetto alla manifestazione di giugno del movimento Black Lives Matter Elicotteri militari, truppe della Guardia Nazionale, gas lacrimogeni. Così sono stati accolti i manifestanti del movimento Black Lives Matter a Washington l'estate scorsa. Scenario ben diverso invece quello di mercoledì, quando una folla di sostenitori dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump si … Leggi su it.mashable (Di sabato 9 gennaio 2021) Menoe con accuse meno gravi sono stati fatti dalla polizia di Washington durante l'irruzione a Capitol Hill rispetto alladi giugno del movimentoElicotteri militari, truppeGuardia Nazionale, gas lacrimogeni. Così sono stati accolti i manifestanti del movimentoa Washington l'estate scorsa. Scenario ben diverso invece quello di mercoledì, quando una folla di sostenitori dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump si …

barbarapittofr1 : @sonfattacosi Ma non esageriamo... Non sono certo agli arresti e i cachet gli avete visti.. Le pressioni a meno che… - MashableItalia : Più arresti per la manifestazione Black Lives Matter che per l'assalto al Congresso. L'analisi della Cnn - Mbyk019285 : RT @unoscribacchino: Ancora pestaggi in carcere, tre arresti per tortura a Firenze. Botte e violenze a due detenuti con fratture alle cost… - zoe_argenton : RT @unoscribacchino: Ancora pestaggi in carcere, tre arresti per tortura a Firenze. Botte e violenze a due detenuti con fratture alle cost… - nino_pitrone : @nadiarizzo1210 La #Lega l'ha dovuta pregare perché quelli più capaci di lei erano già tutti in galera o agli arresti domiciliari!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Più arresti statale 34 viabilità Verbania Notizie