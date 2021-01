Pirlo | Juve di nuovo favorita per lo scudetto? In testa c' è il Milan…

(Di sabato 9 gennaio 2021) Prima Alex Sandro e Cuadrado , poi De Ligt . Il Coronavirus ha falcidiato la difesa bianconera. Andreasarà con gli uomini contati per la sfida di domenica sera contro il Sassuolo allo Stadium. "...

EzioGreggio : Gran bella Juve: bravo @PauDybala_JR , grande @federicochiesa e fantastico @Pirlo_official che ha letto bene la par… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - capuanogio : ?? Rosa, mentalità e qualità: così vincendo a San Siro la #Juve ha lanciato tre messaggi a tutto il campionato… - TuttoMercatoWeb : Pirlo mette in guardia la Juve dopo la vittoria di S. Siro: 'Occhio al Sassuolo, domani sarà dura' - Gazzetta_it : RT @lucabianchin7: #Pirlo in conferenza sulla formazione: 'Kulusevski sta bene, l’altra sera è entrato finalmente bene, le altre volte non… -

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo, i bianconeri domani 10 gennaio scenderanno in campo alle 20:45 contro il Sassuolo all'Allianz Stadium nella 17ª giornata di Serie A 2020/2021: si ...Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo: “Noi vinciamo da nove anni ed è chiaro che ci sia pressione, ma i rossoneri sono primi in classifica” ...