Piano Lombardia | finanziato il restauro della Basilica Santa Giulia a Bonate

C'è anche il restauro della Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto tra i 430 cantieri già avviati nella Bergamasca con le risorse messe a disposizione dalla prima parte del Piano Lombardia, quella che ha consentito agli enti locali di ricevere fondi regionali immediatamente utilizzabili. Di questi 430 cantieri, 47 sono già conclusi. Complessivamente i cantieri finanziati in Provincia di Bergamo dalla prima parte del Piano sono 476, attraverso uno stanziamento di Regione Lombardia pari a 58,7 milioni di euro. Lo ha reso noto l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che ha effettuato una serie di sopralluoghi a Bonate Sotto e Filago insieme ai ...

Finanziato restauro Basilica Santa Giulia a Bonate Sotto

C'è anche il restauro della Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto (Bergamo) tra i 430 cantieri già avviati nella Bergamasca con le risorse messe a disposizione dalla prima parte del Piano Lombardia, ...

