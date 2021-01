PewDiePie si ferma di nuovo, altra pausa per lo YouTuber svedese: “Non so quando tornerò” (Di sabato 9 gennaio 2021) quando lo scorso anno il noto creatore di contenuti PewDiePie – pseudonimo di Felix Arvid Ulf Kjellberg – ha annunciato di volersi “prendere una pausa” da YouTube, i follower sono rimasti parecchio sorpresi, anche perchè era la prima volta in dieci anni di attività che lo YouTuber svedese decideva di fermarsi. Ebbene, sembra che i fan di PewDiePie dovranno abituarsi a questi “stop”. Nella giornata di ieri, venerdì 8 gennaio, Kjellberg ha infatti annunciato che si prenderà un altro periodo di pausa: “Mi sto prendendo un pò di tempo per rilassarmi”, ha scritto PewDiePie, che in realtà aveva già anticipato alla community l’intenzione di fermarsi nuovamente. L’anno scorso, lo svedese si era preso ... Leggi su esports247 (Di sabato 9 gennaio 2021)lo scorso anno il noto creatore di contenuti– pseudonimo di Felix Arvid Ulf Kjellberg – ha annunciato di volersi “prendere una” da YouTube, i follower sono rimasti parecchio sorpresi, anche perchè era la prima volta in dieci anni di attività che lodecideva dirsi. Ebbene, sembra che i fan didovranno abituarsi a questi “stop”. Nella giornata di ieri, venerdì 8 gennaio, Kjellberg ha infatti annunciato che si prenderà un altro periodo di: “Mi sto prendendo un pò di tempo per rilassarmi”, ha scritto, che in realtà aveva già anticipato alla community l’intenzione dirsi nuovamente. L’anno scorso, losi era preso ...

esports247_it : PewDiePie si ferma di nuovo, altra pausa per lo YouTuber svedese: 'Non so quando tornerò' -

Ultime Notizie dalla rete : PewDiePie ferma Uno studio afferma che PewDiePie guadagna parecchi milioni in più degli altri YouTuber Everyeye Tech